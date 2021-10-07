Стала известна сумма компенсаций России за пытки в колониях

За шесть лет Россия потратила 3,5 миллиона евро на компенсации ЕСПЧ за пытки в колониях

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с 2015 по 2020 годы постановил выплатить компенсации российским заявителям общей суммой 3,5 миллиона евро по делам о пытках в колониях. Об этом сообщает РБК со ссылкой на аналитиков проекта «Если быть точным» фонда «Нужна помощь».

Исследователи изучили постановление ЕСПЧ по статье 3 Европейской конвенции по делам, связанным с нарушениями в учреждениях системы ФСИН. Эта статья запрещает «бесчеловечное и унижающее достоинство обращение». Зампредседателя «Комитета против пыток» Ольга Садовская отметила, что в статью входят ситуации, в которых заключенный лишен доступа к пище, прогулкам, помощи врачей, а также находится в плохих санитарных условиях.

Однако, по ее словам, часто решения о крупных компенсациях принимаются в связи с насилием. Эксперт объяснила, что многие дела касались совмещения ужасных условий и пыток заключенных.

Аналитики отметили, что жалобы касались 46 регионов России. Заявители из колоний и СИЗО Нижегородской и Костромской областей, Санкт-Петербурга и Ленобласти, Забайкальского края и Свердловской области получили максимальные суммы компенсаций.

Ранее, 5 октября, ФСИН сообщила о проверке информации о пытках заключенных в туберкулезной больнице Саратовской области, которая появилась в СМИ. Директор тюремного ведомства Александр Калашников направил туда группу сотрудников центрального аппарата. Позднее Следственный комитет России возбудил четыре уголовных дела после сообщений о пытках.

Начальник УФСИН по Саратовской области, полковник внутренней службы Алексей Федотов подал руководству рапорт об отставке.