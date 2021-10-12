Российский заключенный рассказал о пытках в саратовской больнице ФСИН

Российский заключенный, проходивший лечение в областной туберкулезной больнице №1 УФСИН по Саратовской области, рассказал о пытках в лечебном заведении. Его показания во вторник, 12 октября, публикует издание Baza.

По словам потерпевшего, его привезли в больницу в связи с заболеванием туберкулезом. «Дневальный» начальника колонии предложил ему написать донос на других осужденных и сотрудников учреждения. Заключенный согласился, но написанные им показания «дневального» не устроили, поскольку в них якобы было мало подробностей.

Он позвал нескольких «активистов» (сотрудничающих с администрацией осужденных), и они поочередно изнасиловали потерпевшего. По словам заключенного, изнасилования и избиения продолжались около двух часов, мучители сменялись. Пока двое держали ему руки, третий совершал насильственные действия.

Мужчина рассказал, что несколько раз терял сознание, и тогда его вновь приводили в чувство, обливая холодной водой из ведра.

Он сообщил, что позже под угрозой изнасилования черенком от швабры его заставили перевести своим мучителям 15 тысяч рублей, однако от дальнейших издевательств это его не спасло. Молодого человека неоднократно подвергали истязаниям, снимая это на видеокамеру.

8 октября сообщалось, что Совет Федерации поставит на контроль расследование ситуаций с пытками в ряде российских колоний.

5 октября Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) сообщила о проверке сведений о пытках и издевательствах над заключенными в туберкулезной больнице Саратовской области, которые появились в СМИ. Следственный комитет России возбудил четыре уголовных дела.

