Совфед поставит на контроль расследование ситуации с пытками в колониях

Совет Федерации поставит на контроль расследование ситуации с пытками в ряде российских колоний. Нужны самые жесткие меры, заявил глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас в интервью РИА Новости.

По его словам, данная ситуация абсолютно нетерпима и требует вмешательства следственных органов и судебной системы. Клишас отметил, что сенаторы обсудят инцидент с Генеральной прокуратурой и предложат руководителю ведомства Игорю Краснову отдельно остановиться на этой проблеме в отчете о состоянии законности за текущий год.

Ранее спикер Государственной Думы Вячеслав Володин заявил, что был шокирован информацией о пытках и издевательствах над заключенными в колонии Саратовской области. По его словам, подобные ситуации недопустимы. Стоит наказать тех, кто должен был, однако не предпринял ничего для предотвращения этих преступлений, добавил парламентарий.

5 октября Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) сообщила о проверке сведений о пытках и издевательствах над заключенными в туберкулезной больнице Саратовской области, которая появилась в СМИ. Следственный комитет России возбудил четыре уголовных дела.