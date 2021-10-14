Россиянам сообщили о подготовке проекта о наказании за пытки в колониях

Омбудсмен Москалькова сообщила о подготовке проекта о наказании за пытки в колониях

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила о подготовке проекта об отдельном наказании за пытки в колониях. Об этом в четверг, 14 октября, пишет РИА Новости.

Омбудсмен отметила, что законопроект «о выделении отдельного состава по пыткам с соответствующими мерами наказания» разрабатывается вместе с Советом Федерации.

5 октября ФСИН сообщила о проверке информации о пытках заключенных в туберкулезной больнице Саратовской области, которая появилась в СМИ. Директор тюремного ведомства Александр Калашников направил туда группу сотрудников центрального аппарата. Позднее стало известно, что СКР возбудил четыре уголовных дела.

Совфед поставил расследование ситуации с пытками в ряде российских колоний на контроль.

