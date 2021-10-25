Вассерман оценил питание в Госдуме

Публицист и телеведущий Анатолий Вассерман, вошедший в состав думской фракции «Справедливая Россия — За правду», оценил питание в Госдуме. Его слова передает URA.RU в своем Telegram-канале.

Вассерман заявил, что питание в Госдуме «оставляет желать лучшего». Публицист предложил рассмотреть вопрос об открытии думской столовой для привитых от COVID-19 и переболевших парламентариев, в противном случае, по его словам, принимать законы «практически невозможно».

«Я не хочу придавать большое внимание этой теме, не хочу сильно жаловаться, это внутренний вопрос меня и моих коллег», — подчеркнул он. При этом Вассерман отметил, что вопрос питания «крайне важный и решать его нужно».

Ранее публицист пожаловался на ранние заседания в Госдуме, заявив, что 10 часов утра — это слишком рано. «Кошмар сейчас, в такую рань приезжать приходится, это просто невозможно, все никак не привыкну», — поделился Вассерман. Он предложил перенести начало заседаний нижней палаты парламента на более позднее время.

До этого сообщалось, что Вассерман был принят единогласным решением в состав фракции «Справедливая Россия — За правду» в Госдуме восьмого созыва. В разговоре с журналистами телеведущий сообщил, что, несмотря на сотрудничество со «Справедливой Россией», он не собирается становиться членом этой партии.