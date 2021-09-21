Вассерман предложил учить школьников владеть оружием

Публицист и телеведущий Анатолий Вассерман, победивший на выборах в Госдуму в Преображенском округе Москвы, заявил о намерении продвигать вопрос легализации гражданского оружия в России. В беседе с Daily Storm он предложил со школьного возраста учить детей владеть оружием.

Телеведущий отметил, что массовая стрельба в Пермском госуниверситете, в результате которой погибли шесть человек, не изменила его отношения к вопросу легализации оружия. «Наоборот, это лишь ярче показывает, что в корне этой проблемы лежат воспитание и улучшение качества медицинского контроля, а отнюдь не увеличение объема этого контроля», — сказал он.

По мнению Вассермана, учить обращаться с оружием нужно со школьной скамьи, чтобы дети с ранних лет начинали понимать, насколько оно опасно. Как подчеркнул публицист, это не должно травмировать психику школьников. «На протяжении большей части истории человечества оружием овладевали с детства. И насколько я могу судить, сумасшедших в прошлые времена было не больше, чем сейчас», — продолжил он.

Эксперт отметил, что если человек захочет кого-то убить, то найдет возможность, и, по его словам, дело не в доступности огнестрельного оружия — злоумышленник может использовать и вполне безобидный предмет. Вассерман добавил, что собирается поднимать вопрос легализация оружия в Госдуме. «При каждом удобном поводе», — уточнил телеведущий.

Ранее стало известно, что самовыдвиженец Вассерман одержал победу на выборах в Госдуму в Преображенском округе Москвы. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на данные ЦИК, публицист набрал 33,66 процента голосов. Его соперники Сергей Обухов (КПРФ) и Алена Попова («Яблоко») получили 24,18 и 6,92 процента голосов соответственно.

Стрельба в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ) произошла утром в понедельник, 20 сентября. В результате вооруженного нападения на вуз шесть человек погибли, 28 получили ранения. По факту стрельбы возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц.