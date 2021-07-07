Вассерман оценил политические амбиции певиц анекдотом про блондинок

Публицист и телеведущий Анатолий Вассерман прокомментировал желание певиц Татьяны Булановой и Виктории Дайнеко, а также телеведущей Розы Сябитовой баллотироваться в Государственную Думу. Их политические амбиции он оценил с помощью анекдота про блондинок. Об этом сообщает «Собеседник».

«Шоу-бизнес не убивает мозги, вопреки распространенному поверью, поэтому я не вижу особых препятствий для того, чтобы эти люди могли участвовать в иных видах деятельности, включая политическую», — отметил эрудит.

Вассерман добавил, что деятели шоу-бизнеса и раньше становились депутатами. В то же время он подчеркнул, что популярность не гарантирует успеха на выборах.

По мнению публициста, у представителей шоу-бизнеса неоднозначная репутация. Из-за этого далеко не все избиратели положительно оценивают их перспективы в политике.

«В таких случаях я цитирую старинный анекдот. Блондинку спрашивают: "Какова вероятность того, что вы на улице встретите динозавра?" Она отвечает: "50 процентов — или встречу, или нет!" То есть тут невозможно оценить, какова вероятность тех или иных событий. Остается только гадать», — заключил Вассерман.

Ранее Вассерман заявил о своем желании принять участие в выборах в качестве самовыдвиженца и озвучил основные проблемы, которыми он планирует заниматься, если станет депутатом.