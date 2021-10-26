Вассерман раскритиковал противников прививок

Публицист и телеведущий Анатолий Вассерман, вошедший в состав думской фракции «Справедливая Россия — За правду», заявил, что в России необходимо решать проблему массовой агитации против прививок. Его слова передает URA.RU в своем Telegram-канале.

«Массовая антипрививочная агитация — это проблема. Ее надо решать. Для людей государство в короткие сроки создало вакцины, хорошие вакцины. Но мы слышим поток нелепых заявлений», — раскритиковал он противников вакцинации.

Вассерман отметил, что принуждать людей делать прививки недопустимо. В то же время он заявил, что тем, кто отказался от прививки, нужно столкнуться с некоторыми ограничениями. «Непривитым гражданам надо смириться, что их права будут законным образом ограничены — не вижу тут поводов для разговора о дискриминации, я вижу тут основание для выводов, касающихся здоровья, и очень печальных», — заключил телеведущий.

Ранее в октябре президент России Владимир Путин заявил, что выступает против принуждения к вакцинации от коронавируса. По его словам, в случае принятия такой меры люди будут покупать справки. По словам президента, более эффективный способ — убеждать людей в том, что вакцинация лучше болезни, и объяснять, что существует только два варианта развития событий: или сделать прививку, или переболеть COVID-19.

За последние сутки в России зафиксировано 36 446 новых случаев заражения коронавирусом. Кроме того, за сутки в стране умерло 1106 инфицированных пациентов — этот показатель стал самым большим с начала пандемии.