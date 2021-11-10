Уфа обогнала Москву по самой высокооплачиваемой вакансии

Столица Республики Башкортостан Уфа обогнала Москву по самой высокооплачиваемой ноябрьской вакансии. Об этом сообщает «Башинформ» со ссылкой на исследование сервиса по поиску работы Superjob.

Отмечается, что самой высокооплачиваемой вакансией месяца в Уфе стала должность главного инженера в нефтегазовой компании с заработной платой от 500 тысяч рублей. В то же время в Москве наиболее высокооплачиваемой вакансией оказалась должность руководителя проекта, связанного с банковскими продуктами, с зарплатой от 350 тысяч до 450 тысяч рублей.

На втором месте в столице Башкирии — вакансия программиста «1C», которому ежемесячно готовы платить не менее 110 тысяч рублей. На третьей строчке — продакт-менеджер с заработной платой от 100 тысяч рублей.

Ранее в ноябре сообщалось, что жители Башкирии смогут изучать старотюркский язык на специальных курсах, которые запускает Национальная библиотека имени Ахмет-Заки Валиди.