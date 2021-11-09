Жителей Башкирии будут учить старотюркскому языку

Жители Башкортостана смогут изучать старотюркский язык на специальных курсах, которые запускает Национальная библиотека имени Ахмет-Заки Валиди. Как уточняет пресс-служба Министерства культуры республики, курсы будут проводиться на договорной основе.

В ведомстве подчеркнули, что возобновить изучение старотюркского языка решили после многочисленных просьб подписчиков культурного учреждения, где в прошлом году курсы проводились на безвозмездной основе. Указывается, что занятия стартуют после того, как будут сформированы группы. В роли преподавателя выступит заведующий отделом рукописей и редких изданий библиотеки, доцент, к.ф.н. Флюр Сибагатов.

Отмечается, что в прошлом году такие курсы пользовались популярностью. Инициатива вызвала интерес и благодаря тому, что дореволюционные архивы, переписи и генеалогические записи запротоколированы на старотюркском языке. Посещавшие курсы жители Башкирии рассказали, что полученные знания помогли им ознакомиться с фамильными записями при составлении генеалогического древа.

Ранее сообщалось, что уникальную коллекцию экспонатов, собранных венгерским этнографом Дьюла Месарошем в ходе экспедиции по Поволжью в начале 1900-х годов, привезут в Уфу. Уточнялось, что соответствующая договоренность была достигнута в Будапеште, во время встречи делегации Башкортостана с представителями Этнографического музея Венгрии, где сейчас хранится упомянутая коллекция этнографа.