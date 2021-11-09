Уникальную коллекцию экспонатов из Этнографического музея Венгрии покажут в Уфе

Уникальную коллекцию экспонатов, собранных венгерским этнографом Дьюла Месарошем в ходе экспедиции по Поволжью в начале 1900-х годов, привезут в Уфу. Как уточняет «Башинформ», соответствующая договоренность была достигнута в Будапеште, во время встречи делегации Башкортостана с представителями Этнографического музея Венгрии, где сейчас хранится упомянутая коллекция этнографа.

Отмечается, что встреча состоялась в рамках рабочей поездки в Венгрию министра культуры республики Амины Шафиковой. Во время беседы стороны договорились провести двусторонние выставочные мероприятия. В частности, в столице Башкирии будет организована выставка этнографических экспонатов и фотографий из архива Месароша, касающихся культуры и истории башкир.

«Венгерский этнограф и фольклорист Д. Месарош собрал более 200 артефактов — этнографических свидетельств о жизни башкир. Также им были сделаны очень много фотографий. И нам все это хотелось бы привезти в Башкортостан», — объяснил директор НПЦ по охране и использованию недвижимых объектов культурного наследия республики Данир Гайнуллин, который также принимал участие во встрече.

По его словам, республика, со своей стороны, привезет в Венгрию выставку средневековых материалов, касающихся башкирско-венгерской проблематики, а также поможет музею оформить зал башкирской этнографии, который планируется открыть в его новом здании.

Ранее сообщалось, что в Башкирии захотели построить глэмпинги в виде юрт в популярных среди туристов местах. Отмечалось, что первые объекты этого типа могут появиться в Бурзянском, Белокатайском и Зилаирском районах республики.