В столице Башкирии запустили движение по новому мосту через реку Белую

В Уфе 1 ноября запустили движение по новому мосту через реку Белую. Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщил глава Башкортостана Радий Хабиров.

«Запустили движение по новому Бельскому мосту из Уфы. Ежедневно здесь концентрируется половина транспортного потока нашего мегаполиса», — уточнил Хабиров, подчеркнув, что для республики запуск моста в эксплуатацию — важное событие, в том числе и потому, что старый арочный мост 1956 года уже не выдерживает нагрузки, и власти региона планируют закрыть его на реконструкцию в 2022 году.

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Как уточняет «Башинформ», на строительство Бельского моста, возведенного в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», было потрачено 3,43 миллиарда рублей. 1,9 миллиарда рублей из этой суммы было выделено из федерального бюджета, 1,4 миллиарда рублей — из бюджета республики, еще 100 миллионов рублей — из бюджета столицы Башкирии.

Отмечается, что новый мост-вставка располагается между двумя действующими мостами, и при строительстве работы были организованы так, что движение не перекрывалось. Длина Бельского моста составляет 688,8 метров, а ширина — 16,7 метров. Эксперты полагают, что он сможет прослужить 100 лет.

Ранее в Уфе раскрыли подробности реставрации памятника Салавату Юлаеву. Уточнялось, что после обследования памятника было выявлено множество дефектов. Как рассказала руководитель архитектурно-реставрационного бюро Наиля Майорова, в 2020 году памятник стал проседать, наклонился на 7 сантиметров вперед, из-за чего увеличилась нагрузка на переднюю левую ногу лошади. Кроме того, скульптура, созданная в послевоенные годы из чугуна, ослаблена коррозией, а сварочные швы потеряли свой функционал.