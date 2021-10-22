В Уфе раскрыли подробности реставрации памятника Салавату Юлаеву

После обследования памятника Салавату Юлаеву в Уфе было выявлено множество дефектов. В ходе реставрации их все устранят. Кроме того, монументу вернут изначальный серый цвет. Такие подробности о восстановлении памятника раскрывает портал «Башинформ».

Как рассказала руководитель архитектурно-реставрационного бюро Наиля Майорова, в 2020 году памятник стал проседать, наклонился на 7 сантиметров вперед, из-за чего увеличилась нагрузка на переднюю левую ногу лошади. Кроме того, скульптура, созданная в послевоенные годы из чугуна, ослаблена коррозией, а сварочные швы потеряли свой функционал.

Майорова подчеркнула, что реставрационные работы будут проводиться прямо на месте, а контролировать их будет общественный совет. В него включены архитекторы-реставраторы, инженеры-конструкторы, юристы и специалисты управления.

Планируется, что восстановление памятника начнется в мае 2022 года и продлится девять месяцев. Завершить его планируют к юбилею Уфы в 2024 году.

О планах властей Башкирии реконструировать памятник стало известно в сентябре 2021 года. Рассказывая о планах начать работы летом 2022 года глава региона Радий Хабиров отметил, что к монументу, установленному в Уфе на берегу реки Белой в честь национального героя Башкортостана, жители республики относятся с трепетом. Он напомнил, что с 1967 года объект ни разу не реставрировали и сейчас ему угрожает опасность.