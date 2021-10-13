В Калязине реставрируют один из символов Волги

В Калязине к концу 2021 года завершат ремонт колокольни Николаевского собора

В Калязине завершается реставрация колокольни Николаевского собора. Об этом сообщает «Дубна.Ru».

Согласно информации издания, данный объект является памятником истории и архитектуры, а также одним из символов реки Волги. Колокольня 1800-го года постройки находится на искусственном острове Угличского водохранилища.

Отмечается, что на объекте специалисты полностью восстановили шпиль и крест, часы с боем, установили архитектурную подсветку фасадов. Известно, что при восстановлении креста реставраторы обнаружили сохранившиеся на нем исторические надписи о людях, которые участвовали в его освящении и установке 29 августа 1893 года.

На данный момент продолжаются работы в интерьерах колокольни, а также идет реставрация фасадов первого и второго ярусов, благоустройство и берегоукрепление острова.

Реставрация завершится к концу 2021 года. На нее из госбюджета было выделено 104 миллиона рублей.

Ранее в октябре сообщалось, что в Калининграде началась реставрация скульптур, расположенных на фасаде Королевских ворот. Объект культурного наследия относится к памятникам федерального значения. На главном фасаде ворот размещается пять гербов, а также горельефы короля Пруссии Фридриха I, герцога Пруссии Альбрехта и короля Чехии Отакара II.