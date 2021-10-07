В Омске отреставрируют «Архиерейский дом», который является памятником архитектуры

В Омске началась реставрация «Архиерейского дома», в котором располагается местное управление ФСБ. Об этом сообщает ГТРК «Иртыш».

Согласно информации издания, работы идут в рамках государственной программы «Развитие культуры и туризма». Объект находится на Соборной площади и является памятником архитектуры и одним из лучших образцов советского ампира в городе.

Решение о реконструкции было принято в результате комплексных научных исследований здания. В рамках проекта будут осуществлены ремонт фасадов, крылец, замена светильников, окон, дверей, водосточных труб, реставрация каменной штукатурки.

Помимо этого, на улице Ленина в границах улиц Алексеева и Герцена будут вырублены 15 лиственниц и высажены серебристо-голубые ели.

Работы завершатся в августе 2023 года.

Ранее в октябре сообщалось, что в Калининграде началась реставрация скульптур, расположенных на фасаде Королевских ворот. Объект культурного наследия относится к памятникам федерального значения. На главном фасаде ворот размещается пять гербов, а также горельефы короля Пруссии Фридриха I, герцога Пруссии Альбрехта и короля Чехии Отакара II.