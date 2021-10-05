В Омске состоялся суточный экстрим-поход

Путешественники приняли участие в экстрим-походе под Омском, который длился сутки. Соответствующую информацию публикует местное издание «Вечерний Омск».

Согласно материалу, второй этап Кубка Омской области по спортивному туризму памяти Казанцева, в рамках которого прошел поход, состоялся в пригородном селе Красноярка. Отмечается, что всего на мероприятии соревновались сотни туристов из 33 команд.

Известно, что туристы проходили по двум маршрутам продолжительностью четыре и 24 часа. Так, на первой дистанции победителем стала команда «Кубок Б», а в суточном походе — участники конструкторского бюро ЦКБА.

В октябре путешественники из Благовещенска прошли 100 километров за 24 часа. Выяснилось, что жители приняли участие в ультрамарафоне «Железная сотка», который стартовал в селе Игнатьево. 31 туристу пришлось преодолеть лес, болото, сопки, а также проплыть водоем. Их конечным пунктом был Центр охраны природы «Зейский» в Свободненском районе.