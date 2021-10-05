Путешественники из Благовещенска прошли 100 километров за 24 часа

Участники марафона «Железная сотка» в Благовещенске прошли 100 километров за 24 часа

Жители Благовещенска приняли участие в ультрамарафоне «Железная сотка». Им удалось пройти 100 километров за 24 часа, сообщает «Порт Амур».

Путешественники в составе 31 человека стартовали в селе Игнатьево. Им пришлось преодолеть лес, болото, сопки. Участники марафона также плыли по водоему.

За сутки путешественники дважды останавливались на привал, чтобы отдохнуть и поесть. По словам одной из участниц похода, они также старались делать небольшие остановки каждые десять километров, «чтобы поменять носки, сменить пластыри на мозолях».

Конечным пунктом марафона был Центр охраны природы «Зейский» в Свободненском районе. Путь смогли преодолеть лишь 17 из 31 участника «Железной сотки».