Назван победитель международного фестиваля «Амурская осень»

Фильм «Райцентр» режиссера Натальи Назаровой получил гран-при международного фестиваля кино и театра «Амурская осень». Об этом сообщает ТАСС.

Действие ленты разворачивается в маленьком населенном пункте в оренбургских степях. Главный герой Радик (Никита Табунщик) приезжает в город к сестре Рите (Самал Еслямова), которая должна взять опеку над ним и его братьями и сестрами.

Лучшим короткометражным фильмом признан «Снаряд для девочки» Антона Мамыкина. Лучшим спектаклем стала комедия «Счастье у каждого свое» режиссера Ильи Бледного. Фестиваль «Амурская осень» проводится в Благовещенске с 2003 года.

Ранее в сентябре сообщалось, что в Смоленске с 25-го по 29 сентября состоится XIV кинофестиваль «Золотой феникс». На закрытие мероприятия приедет народный артист России Александр Панкратов-Черный.