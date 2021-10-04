В Благовещенске рядом со строящимся храмом неожиданно нашли останки монахини

В тот момент, когда рабочие рыли котлован для водоотводного колодца на территории строящейся Албазинской церкви в Благовещенске, был найден кирпичный склеп с останками женщины «в монашеском облачении». Предполагается, что это захоронение первой настоятельницы Богородично-Албазинского монастыря. Об этом сообщается на сайте Благовещенской епархии.

1 октября на территории возводящегося храма экскаватор задел плиты склепа. После этого на место прибыли представители епархии. «Правящий архиерей благословил приподнять поврежденную плиту и обследовать содержимое склепа», — рассказали в ведомстве.

В итоге после вскрытия погребения строители нашли гроб, в котором лежали останки, как предполагается, монахини Палладии. Первая настоятельница монастыря скончалась 5 мая 1912 года «от катара» (катарального воспаления с обильным выделением слизи или мокроты — прим. «Ленты.ру»). Ее тело захоронили за алтарем Троицкого собора.

«После осмотра и подробной фотофиксации захоронения склеп был закрыт, составлен акт обследования. Правящим архиереем было принято решение не перезахоранивать останки почившей», — заявили в епархии. На этом месте останется могила, также там поставят крест-памятник.

В июле библиотекарь и краевед Ирина Моисеева рассказала, что при проведении земельных работ в селе Джалинда неожиданно нашли разрушенную церковь с дореволюционным захоронением. На публикуемых кадрах были видны женские косы.