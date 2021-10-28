Республиканский фестиваль детских и молодежных театров стартовал в Башкортостане

В Башкортостане 28 октября стартовал Республиканский фестиваль детских и молодежных театров. Как уточняет пресс-служба Минкульта республики, в мероприятии принимают участие 22 театральных коллектива, из них 9 детских и 13 — молодежных.

В ведомстве указали, что мероприятие проводится в рамках нацпроекта «Культура». Первые конкурсные просмотры состоялись на днях в Уфе, а также в Благовещенском и Зианчуринском районах Башкирии.

Оценивающее мастерство артистов жюри обращает внимание на выбранный материал, уровень режиссерского и актерского мастерства, уровень сценографического решения, а также материально-техническое обеспечение постановки, подчеркнули в Минкульте.

Ранее сообщалось, что в Нальчике стартовал всероссийский кинофестиваль «Кабардино-Балкария-100», посвященный юбилею республики. Церемония открытия состоялась в Музыкальном театре без зрителей из-за распространения в регионе коронавируса. Мероприятие транслировалось на YouTube-канале кабардино-балкарского министерства культуры.