В Хакасии прошел фестиваль дагестанской культуры

В Хакасии, в Центре культуры и народного творчества им. С.П. Кадышева, прошел фестиваль дагестанской культуры, посвященный 100-летию со дня образования республики. Об этом сообщается на сайте министерства по национальной политике РД.

Фестиваль начался с показа фильма, снятого к юбилейной дате, по заказу Миннаца республики.

Мероприятие открыли заместитель председателя Верховного Совета Республики Хакасия – председатель комитета по здравоохранению и социальной политике Евгений Молостов, заместитель министра национальной и территориальной политики Хакасии Лев Сафьянов и председатель Хакасского регионального отделения Ассамблеи народов России, ответственный секретарь республиканского Совета старейшин хакасского народа Любовь Аешина.

Они поздравили гостей фестиваля с праздников и отметили сплоченность народа во время Великой Отечественной войны, борьбы с террористами и других исторических событий.

Фестиваль продолжился праздничным концертом, на которой выступили танцевальные ансамбли и эстрадные студии.