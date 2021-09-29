Показ фильма российского режиссера Киры Коваленко пройдет в Новосибирске

Фильм российского режиссера, уроженки Кабардино-Балкарии Киры Коваленко, который получил приз на Каннском кинофестивале, покажут в Новосибирске. Соответствующую информацию публикует портал «Тайга.Инфо».

Согласно материалу, показ картины «Разжимая кулаки» пройдет 1 октября в 20:00 по московскому времени в кинотеатре «Победа» с участием самой Коваленко. Помимо этого, она также пообщается со зрителями и ответит на интересующие их вопросы. Билеты продаются на сайте кинотеатра.

Известно, что фильм повествует о взрослении девушки в Северной Осетии. Отмечается, что на последнем 74-м фестивале в Каннах он получил гран-при в программе «Особый взгляд». Кроме того, работа стала фильмом-закрытием российского «Кинотавра».

В конце сентября появилась информация о том, что «Разжимая кулаки» представят на 46-м Международном кинофестивале в Торонто в рамках программы «Современное мировое кино». Фильм станет единственной лентой, представляющей Россию на кинофестивале.

При этом в конце августа сообщалось, что картину Коваленко также покажут на 69-м кинофестивале в Сан-Себастьяне. Он вошел в конкурсную программу Zabaltegi-Tabakalera.