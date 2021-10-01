Гала-концерт фестиваля самодеятельности старшего поколения пройдет в Уфе

Гала-концерт X фестиваля самодеятельности «Я люблю тебя, жизнь!» пройдет в Уфе 1 октября

Гала-концерт X Республиканского фестиваля художественного самодеятельного творчества людей старшего поколения «Я люблю тебя, жизнь!» пройдет в Уфе 1 октября без зрителей. Об этом пишет «Башинформ».

Событие будет транслироваться на телеканале БСТ и в соцсети «ВКонтакте». Решение проводить концерт без зрителей принято из-за пандемии коронавируса.

Отмечается, что через пост с трансляцией можно оставить артистам благодарности и поздравления с Международным днем пожилых людей. Комментарии будут показаны телеканалом во время трансляции концерта.

В юбилейном конкурсе-фестивале участвовали 2200 артистов из 61 муниципального района Башкирии. В конкурсной программе были представлены свыше 350 творческих номеров, победителями жюри признало 69 из них.