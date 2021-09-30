В Ростове-на-Дону пройдет Ретро-ралли

В Ростове-на-Дону организуют мероприятие, посвященное ретро-автомобилям. Об этом сообщается на сайте администрации города.

Речь идет о Ретро-ралли, которое пройдет 2 и 3 октября в Парке культуры и отдыха имени 1 Мая.

В первый день любителей раритетных автомобилей ждут в парке с 10:00 до 18:00. В 20:00 на площадке состоится ретро-дискотека, где будут звучать мелодии прошлых лет.

Во второй день в 13:00 для гостей выступит известная симфо-группа «Гольфстрим».

23 сентября сообщалось, что в Казани пройдет последняя в сезоне выставка ретро-автомобилей под открытым небом. Мероприятие состоится 2 октября на Горьковском шоссе, 53а. В нем примут участие члены клуба ретроавтомобилей «311» и «Кабрио-клуба».