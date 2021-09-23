В Казани пройдет выставка ретроавтомобилей под открытым небом

В Казани пройдет выставка раритетных машин по адресу Горьковское шоссе, дом 53а

В Казани пройдет последняя в сезоне выставка ретро-машин под открытым небом. Об этом сообщает газета «Бизнес Online».

Мероприятие состоится 2 октября по адресу Горьковское шоссе, дом 53а, с 10:00 до 17:00. Известно, что в нем примут участие члены клуба ретроавтомобилей «311» и «Кабрио-клуба».

Помимо выставки раритетных машин организаторы подготовили для гостей развлекательную интерактивную программу. В том числе на месте проведения будут розыгрыши, музыка, фуд-корт. Стоимость входа составит 100 рублей, детям до 10 лет — бесплатно.

Отмечается, что все собранные с продажи билетов средства будут направлены в благотворительный фонд «Благие дела».

Ранее в сентябре на главной площади Владивостока показали десятки ретро-автомобилей в рамках мероприятия AUTO Cалон. Известно, что вниманию гостей были представлены почти сто машин, среди который — Lamborghini Aventador, Toyota Supra, «Запорожец», «Победа» и другие.