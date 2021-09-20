На главной площади Владивостока показали десятки ретро-автомобилей

Жителям Владивостока показали десятки ретро-автомобилей в рамках мероприятия AUTO Cалон. Об этом сообщает «Панорама».

Масштабная парковка развернулась на главной площади города. Известно, что вниманию гостей были представлены почти сто машин, среди который — Lamborghini Aventador, Toyota Supra, «Запорожец», «Победа» и другие.

«Выбрали специально эту локацию (центральная площадь), чтобы каждый мог прийти сюда с детьми, погулять, посмотреть автомобили. У нас ретроавтомобили очень активно участвуют, новые, тюнинговые. Мы делаем большой городской праздник», — рассказал генеральный директор группы фирмы «Автомир» и организатор события Евгений Минута.

В августе в Крыму в рамках проекта «Золотое кольцо Боспорского царства» прошел туристический пробег ретро-автомобилей. Мероприятие проводилось краснодарским отделением Русского географического общества при поддержке музея автомобилей МОСТ и сообщества Mad Buckets для привлечения внимания к автомобильному туризму по России.

