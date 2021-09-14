В Астрахани прошел фестиваль автоспорта

В Астрахани на площадке ДОСААФ прошел фестиваль экстрим-сообщества Dusty weekend 2. Об этом сообщает «Астрахань 24».

Событие состоялось рядом с Кулаковским промузлом. В рамках фестиваля автоспорта некоторые участники продемонстрировали гостям умения акробатической езды, а другие — выставили на обозрение свои ретро-автомобили. Помимо мотокроссов организаторы устроили драг-рейсинг и джипинг, а также познакомили собравшихся с новыми веяниями в тюнинге и автоаудиооборудовании.

Отмечается, что мероприятие проходит во второй раз. Первый слет состоялся в 2018 году в районе села Осыпной Бугор в Приволжском районе, на аэродроме ДОСААФ. Тогда на Dusty weekend побывали более 200 участников около полутора тысяч зрителей.

В августе в Крыму в рамках проекта «Золотое кольцо Боспорского царства» прошел туристический пробег ретро-автомобилей. Мероприятие проводилось краснодарским отделением Русского географического общества при поддержке музея автомобилей МОСТ и сообщества Mad Buckets для привлечения внимания к автомобильному туризму по России.