Ретро-автомобиль нашли во Владивостоке при сносе гаражей

Во Владивостоке при сносе металлических гаражей нашли старый «Москвич» — эту ретро-модель московский завод малотиражных автомобилей выпускал с 1954-го по 1956 год, пишет ФАН.

«Сначала собственникам таких объектов дается время на их демонтаж своими силами, если этого не происходит, то заявка на демонтаж приходит к нам», — рассказали специалисты отдела демонтажа городского предприятия «Содержание городских территорий».

Найденный «Москвич» 401-й модели увезут на площадку временного хранения. Возможные владельцы автомобиля смогут обратиться с администрацию города и вернуть его, предоставив подтверждающие право собственности документы.

Ранее в Крыму в рамках проекта «Золотое кольцо Боспорского царства» прошел туристический пробег ретро-автомобилей. Мероприятие проводилось краснодарским отделением Русского географического общества при поддержке музея автомобилей МОСТ и сообщества Mad Buckets для привлечения внимания к автомобильному туризму по России.