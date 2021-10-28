В Нальчике открылся всероссийский кинофестиваль «Кабардино-Балкария-100»

В Нальчике до 31 октября продлится всероссийский кинофестиваль «Кабардино-Балкария-100»

В Нальчике стартовал всероссийский кинофестиваль «Кабардино-Балкария-100», посвященный юбилею республики. Об этом сообщает ТАСС.

Церемония открытия состоялась в Музыкальном театре без зрителей из-за распространения в регионе коронавируса. Мероприятие транслировалось на YouTube-канале кабардино-балкарского министерства культуры. На церемонии выступили народная артистка СССР Зинаида Кириенко, народные артисты России Раиса Рязанова и Игорь Скляр, а также заслуженные артисты Эвклид Кюрдзидис и Сергей Колесников.

На фестивале пройдут концерты артистов, творческие встречи и мастер-классы, а также показы фильмов «Детство Чика», «Весури», «Жаным, ты не поверишь», «Маленький воин», «Красный призрак», «Ничей», «Под гнездом аиста», «Пограничное состояние», «Яблоки» и «Райцентр». «Кабардино-Балкария-100» завершится 31 октября.

27 октября сообщалось, что фильм грузинского режиссера Деи Кулумбегашвили «Начало» стал лауреатом в категории «Лучший дебют» международного кинофестиваля «Восток — Запад. Золотая арка», прошедшего в России.