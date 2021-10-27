Фильм грузинского режиссера победил на российском фестивале

Фильм грузинского режиссера Деи Кулумбегашвили «Начало» стал лауреатом в категории «Лучший дебют» международного кинофестиваля «Восток — Запад. Золотая арка», прошедшего в России. Об этом сообщает ТАСС.

Награду в номинации «Лучшая операторская работа» присудили немцу Юргену Юргесу за картину «Дау. Вырождение». Лучшими художниками признали Надежду Васильеву, Сергея Февралева и Нину Васенину за ленту «Северный ветер».

Фестиваль «Восток — Запад. Золотая арка» выдает награды кинематографистам за фильмы, созданные в странах Восточной Европы и Западной Азии. В жюри входят кинокритики из Великобритании, США, Германии, Италии и других стран.

Ранее сообщалось, что российский мультсериал «Забезу. Уши с хвостиком» режиссера Захара Мартышкина вошел в основную конкурсную программу анимационного фестиваля Epic ACG Fest в США. Проект рассказывает о приключениях девочки по имени Забезу. Ее отец — обезьяна-космонавт, а мать — зайчиха-художница.