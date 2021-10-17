Названа опасность просмотра мультфильма «Свинка Пеппа» для детей

Консультант по детскому воспитанию и поведению Софи Джайлз (Sophie Giles) рассказала The Sun, что просмотр подростками некоторых из популярных мультфильмов может негативно сказаться на их воспитании и психике, сделав их непослушными. Среди таких опасных мультфильмов она назвала мультсериал «Свинка Пеппа».

Так, по ее словам, в этом мультике дети постоянно общаются с папой-свином в покровительном тоне, что может привести к тому, что дети начнут перенимать такую манеру общения, разговаривая также со своими родителями. С подобными обвинениями она также высказалась относительно мультфильмов «Щенячий патруль», «Маленькая принцесса» и «Пожарный Сэм».

Эксперт посоветовала родителям самим посмотреть и оценить несколько серий мультиков, которые нравятся их детям, вместо того, чтобы полагаться на рекомендации знакомых, видеосервисов, или чьи-либо еще. Данная инициатива, по ее мнению, позволит взрослым убедиться в том, что то, что смотрят их дети, является для них приемлемым, и такой контент не окажет негативного влияния на поведение ребенка.

Ранее китайские родители обвинили детские мультфильмы «Приключения Барби в доме мечты», «Свинка Пеппа» и «Мой маленький пони: Дружба — это чудо» в демонстрации жестокости и насилия. Наибольшее количество жалоб от родителей получил китайский мультфильм «Медведи-соседи» (Boonie Bears). Его обвиняют в том, что главный герой часто держит в руках электрическую пилу, из-за чего многие дети, копируя поведение персонажа, стали использовать данный инструмент во вред другим.