«Маша и медведь» стал самым популярным детским мультсериалом в мире

Российский мультсериал «Маша и медведь» стал самым просматриваемым детским шоу в мире

Российский анимационный сериал «Маша и Медведь» стал лидером списка мультимедийного контента Parrot Analytics. Об этом сообщается в пресс-релизе студии Animaccord, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Международное исследовательское агентство составило рейтинг самых популярных детских передач для дошкольного возраста в мире по состоянию на август 2021 года. Результаты изысканий показали, что в течение последних двух месяцев «Маша и Медведь» опережает такие зарубежные программы, как «Свинка Пеппа», «Улица Сезам» и «Щенячий патруль».

Отмечается, что в основу рейтинга легли данные мониторинга около десяти тысяч различных шоу, представленных на аналитической платформе, а также измерения онлайн-запросов детского контента со всего мира на протяжении последних 60 дней.

Мультсериал «Маша и Медведь» выходит с января 2009 года. Шоу было переведено на 42 языка. В июле 2020 года оно вошло в пятерку самых любимых детских брендов в мире.