Анонсирована полнометражная версия мультфильма «Маша и Медведь»

Создатели многосерийного мультсериала «Маша и Медведь» анонсировали выпуск четырех тематических анимационных мини-фильмов по мотивам оригинального анимационного шоу к 2024 году, а также подтвердили планы по созданию полнометражного мультфильма «Маша и Медведь» к 2025 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу студии Animaccord.

Представители студии отметили, что расширенные форматы новых серий шоу позволят интегрировать дополнительных персонажей, добавить новые сюжетные линии и локации — к примеру, планируется показать приключения героев в городской среде. «Таким образом, мы продолжаем ориентироваться на семейную аудиторию, при этом привлекая более широкую возрастную категорию детей, включая тинейджеров, которые в свое время выросли на оригинальном мультсериале "Маша и Медведь"», — добавили в Animaccord. В пресс-службе также подчеркнули, что в продолжении мультсериала будут сохранены ключевые ценности, заложенные в свое время создателем и автором проекта Олегом Кузовковым.

Согласно планам студии до 2025 года, первый тематический мини-фильм под названием «Маша и Медведь: Повелитель льда» с хронометражем в 22 минуты представят в дни новогодних праздников 2021-2022 годов. Всего таких лент выпустят четыре, и все они будут посвящены определенным вопросам, в числе которых также будет экология.

В прошлом году российский анимационный сериал «Маша и Медведь» вошел в топ-5 самых любимых детских развлекательных брендов в мире. По результатам опроса агентства Kidz Global, шоу попало в пятерку самых популярных мультфильмов среди девочек до шести лет, а также детей дошкольного возраста в Европе и Латинской Америке.