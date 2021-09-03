Свинка Пеппа «затроллила» Канье Уэста после выхода его нового альбома

Свинка Пеппа заявила, что ее альбом больше понравился критикам, чем релиз Канье Уэста

Персонаж британского мультсериала Свинка Пеппа затроллила американского рэпера Канье Уэста, заявив, что ее альбом больше понравился музыкальным критикам, чем недавний релиз исполнителя. Об этом пишет журнал Insider.

Вышедшая 29 августа пластинка Канье Уэста под названием Donda достигла первого места в чарте лучших релизов Apple Music в 152 странах мира. Однако слушатели и критики разошлись во мнении по поводу нового произведения рэпера. Так, авторитетное музыкальное онлайн-издание Pitchfork дало Donda всего шесть баллов из десяти возможных. Рецензенты объяснили оценку тем, что «значительная часть альбома все еще звучит незакончено» и представляет собой «свалку».

Однако новый альбом Свинки Пеппы Peppa's Adventures: The Album, вышедший 30 июля этого года, получил на том же Pitchfork 6,5 балла. По этому поводу от лица мультперсонажа появилось сообщение в официальном аккаунте анимационного шоу в Twitter, где говорилось: «Пеппе не нужно было устраивать вечеринки для прослушивания на стадионе Mercedes Benz, чтобы получить эти самые 0,5». К посту также были прикреплены скриншоты обзоров Pitchfork на оба релиза. Отмечается, что через несколько часов после публикации твит был удален, однако его снимок сохранили пользователи соцсети.

Ранее американский рэпер Soulja Boy (настоящее имя — ДеАндре Уэй) вызвал Канье Уэста на боксерский поединок. До этого Уэй угрожал Уэсту в соцсетях, заявляя, что готов избить его за то, что тот вырезал куплет Soulja Boy из песни Remote Control в своем новом альбоме Donda.

