Канье Уэст обвинил лейбл в выпуске нового альбома без его согласия

Рэпер Канье Уэст заявил, что лейбл Universal Music выпустил альбом Donda без его ведома

29 августа компания Universal Music издала десятый студийный альбом американского рэпера Канье Уэста Donda без ведома и согласия музыканта. Об этом он написал в своем Instagram-аккаунте через несколько часов после релиза.

Уэст также обвинил лейбл в блокировке песни Jail 2, которая является совместной работой с эпатажным рокером Мэрилином Мэнсоном и хип-хоп-артистом DaBaby. Отмечается, что последний недавно попал в гомофобный скандал после отдельных заявлений со сцены в ходе фестиваля Rolling Loud в Майами. К моменту написания заметки трек вновь стал доступен для прослушивания.

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Ранее на стриминг-платформе Apple Music в качестве даты релиза Donda значилось 3 сентября, однако выход пластинки состоялся раньше. Впервые Уэст анонсировал свой новый студийный альбом летом 2020 года. Менеджер исполнителя обещал, что пластинка будет доступна для прослушивания 27 августа, — на следующий день после презентации в Чикаго, но этого не произошло.

До выхода альбома сообщалось, что фанат Канье Уэста из США объявил голодовку, пока новая пластинка музыканта Donda не появится на всех стримингах. Американец по имени Патрик Уидден записал видеообращение к рэперу, в котором попросил исполнителя выпустить новый релиз.