Элтон Джон обвинил американского рэпера в гомофобии из-за высказываний о ВИЧ

Британский певец Элтон Джон раскритиковал американского рэпера DaBaby из-за гомофобных высказываний о ВИЧ. 74-летний артист написал об этом в своем аккаунте в Instargam, опубликовав на странице пост Фонда Элтона Джона по борьбе со СПИДом.

«Мы были глубоко потрясены, прочитав о дезинформации о ВИЧ и гомофобных заявлениях, сделанных на недавнем шоу DaBaby. Такие заявления подпитывают стигматизацию и дискриминацию и являются противоположностью тому, что нужно нашему миру для борьбы с эпидемией СПИДа», — написал певец.

Он также привел статистику заболеваемости и факты о вирусе иммунодефицита человека. По его словам, от СПИДа сейчас страдают 70 миллионов человек по всему миру. При этом, отметил Элтон Джон, с ВИЧ можно прожить долгую и здоровую жизнь.

«Гомофобным и ВИЧ-инфицированным нет места в нашем обществе и индустрии, и как музыканты мы должны распространять сострадание и любовь к наиболее ущемленным представителям нашего сообщества», — отметил Элтон Джон.

Ранее на одном из своих выступлений в Майами рэпер DaBaby (настоящее имя Джонатан Линдейл Кирк) предложил включить фонарики на телефонах только ВИЧ-отрицательных и гетеросексуальных фанатов, которые «не занимались сексом на парковках».

Позднее он принес свои извинения ЛГБТ-сообществу за некорректные высказывания о том, что с ВИЧ можно прожить две-три недели. При этом он использовал скандал для рекламы своей новой песни, в которой он сравнивает себя с заболеваниями, передающимися половым путем, и говорит, что «от них не избавиться».

В конце июля Минздрав сообщил, что в России снизилась заболеваемость ВИЧ. По данным его статистического сборника, в 2015 году показатель пациентов с впервые в жизни установленным диагнозом ВИЧ-инфекции составлял 68,5 человека на 100 тысяч, тогда как в 2020 году он снизился до 35,8 человека. Всего в прошлом году этот диагноз впервые поставили 56,5 тысячи пациентов, а в 2019-м — 80 тысячам.