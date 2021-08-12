Фанат Канье Уэста объявил голодовку до выхода нового альбома рэпера

В США фанат Канье Уэста записал видеообращение к рэперу, в котором объявил голодовку, пока новый альбом музыканта Donda не появится на всех стриминг-платформах. Свою видеозапись американец по имени Патрик Уидден опубликовал в TikTok.

«Я устал ждать. С этого момента я не положу в рот ни одного кусочка еды. Возможно, это значит, что жить мне осталось всего неделю. Выпускай Donda прямо сейчас, Канье. Пожалуйста», — сказал поклонник хип-хоп-артиста в окружении нескольких пачек чипсов и других снеков.

Через несколько часов, а также на следующий день он выпустил ролики рядом с этой же едой. В них он снова попросил выпустить пластинку и подчеркнул, что за это время пропустил ужин и завтрак, из-за чего теперь испытывает головную боль.

Еще через день Уидден выложил очередную запись, в которой вместо него в кадре предстал стройный парень. Он представился Патриком и заявил, что потерял уже несколько килограммов, но продолжит голодовку и тоже с нетерпением ждет новый релиз Уэста.

Отмечается, что десятый студийный альбом и новый сингл No Child Left Behind рэпера Канье Уэста изначально должны были выйти 23 июля. Однако релиз неоднократно переносился, за это время рэпер дважды презентовал альбом в Атланте. На данный момент на странице Donda в платформе Apple Music указано, что официальный выход пластинки состоится в пятницу, 13 августа.