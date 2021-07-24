Воздух с презентации альбома Канье Уэста выставили на продажу

Неизвестные выставили на продажу воздух с презентации нового альбома американского рэпера Канье Уэста, получившего название Donda. Соответствующее объявление опубликовано на сайте eBay.

Выставивший лот на продажу опубликовал в объявлении фотографию пакета-зиплока с этикеткой и потребовал за него 3333 доллара (около 246 тысяч рублей), утверждая, что воздух был «пойман» на стадионе Mercedes Benz в Атланте (штат Джорджия, США), где проходила презентация альбома. Доставка пакета с воздухом обойдется желающим еще в четыре доллара (около 300 рублей). До конца торгов осталось четыре дня.

Фанаты Уэста уже не первый раз выставляют на продажу «упакованный» воздух. В частности, в марте 2015 года сообщалось о множестве похожих объявлений. Уточнялось, что цена пакетов на аукционе eBay тогда достигла 60 тысяч долларов.

Ранее сообщалось, что рэпер решил переписать свой десятый альбом Donda из-за развода с телезвездой, предпринимательницей Ким Кардашьян.