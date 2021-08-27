Ким Кардашьян появилась на презентации альбома Канье Уэста в свадебном платье

Телезвезда Ким Кардашьян вышла на сцену во время концерта Канье Уэста в свадебном платье

Американская телезвезда и предпринимательница Ким Кардашьян появилась на презентации альбома рэпера Канье Уэста Donda в подвенечном наряде. Об этом сообщает портал TMZ.

Концерт состоялся 26 августа на стадионе Soldier Field в Чикаго. Согласно информации, 40-летняя знаменитость вышла на сцену в белом свадебном платье в пол бренда Balenciaga во время финальной песни шоу — No Child Left Behind. Образ Кардашьян дополнила фата.

Близкие к бывшим супругам источники сообщили изданию, что «Ким была счастлива сделать это ради Канье и мероприятия, которое так много для него значит». Отмечается, что телезвезда и рэпер больше не вместе, но, несмотря на это, они навсегда останутся семьей.

Ранее сообщалось, что Ким Кардашьян сохранит фамилию мужа после развода. Как отметили источники Mirror, знаменитость не хочет отказываться от своей двойной фамилии Кардашьян-Уэст в ближайшее время ради детей. У 40-летней Кардашьян и Канье Уэста их четверо — Норт, Чикаго, Псалом и Сейнт.

Кардашьян подала на развод Уэстом в феврале этого года после 7 лет брака. Вся семья звезды поддержала ее решение. У пары был брачный договор, который никто из сторон не оспаривал. При этом отмечалось, что развод супругов «настолько мирный, насколько это вообще возможно».