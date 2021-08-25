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Бронежилет с презентации альбома Канье Уэста продали за миллион рублей

Бронежилет с презентации альбома Donda Канье Уэста продали нью-йоркскому коллекционеру
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Фото: Gunner Stahl / DONDA

Пуленепробиваемый жилет, в котором американский рэпер Канье Уэст выступал на концерте, продали более чем за миллион рублей. Об этом сообщает GQ.

По информации издания, музыкант надевал черный бронежилет на презентацию нового альбома Donda, которая состоялась 5 августа в Атланте, штат Джорджия, США. Отмечается, что во внутренней стороне жилета размещены баллистические панели, а снаружи нанесена аббревиатура MBD — My Body Different («Мое тело отличается»).

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Согласно изданию, онлайн-платформе Justin Reed удалось получить оригинал жилета Уэста и продать его за 20 тысяч долларов (1,4 миллиона рублей). Имя покупателя не раскрывается, однако известно, что товар приобрел коллекционер из Нью-Йорка.

В июле неизвестные выставили на продажу воздух с презентации альбома Канье Уэста. Продавец опубликовал фотографию пакета-зиплока с этикеткой и потребовал за него 3333 доллара (около 245 тысяч рублей), утверждая, что воздух был «пойман» на стадионе Mercedes-Benz.

Ранее стало известно, что рэпер решил переписать свой десятый альбом Donda из-за развода с телезвездой, предпринимательницей Ким Кардашьян.

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