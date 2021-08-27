Ким Кардашьян сохранит фамилию мужа после развода

Звезда американского реалити-шоу Ким Кардашьян после развода с рэпером Канье Уэстом намерена сохранить его фамилию, пишет The Mirror.

Как отметили источники, она не хочет отказываться от своей двойной фамилии Кардашьян-Уэст в ближайшее время ради детей. У 40-летней Кардашьян и ее мужа четверо детей — Норт, Чикаго, Псалом и Сейнт. Все они носят фамилию Уэст. «Поскольку это — фамилия детей, она планирует оставить ее. Это облегчит им задачу и не запутает», — добавил инсайдер.

По его словам, знаменитости стараются поддерживать здоровые родительские отношения.

Звезда американского реалити-шоу подала на развод с музыкантом в феврале 2021 года после семи лет брака. Вся семья Кардашьян поддержала ее решение. А сам развод прошел максимально мирно. У пары был брачный договор, который никто из сторон не оспаривал.

После объявления о разводе СМИ рассказали о потенциальных женихах Кардашьян. По данным репортеров, сейчас за ней ухаживает множество мужчин, среди которых члены королевской семьи, знаменитые актеры, спортсмены, а также бизнесмены-миллиардеры.