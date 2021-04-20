Стало известно о потенциальных женихах Ким Кардашьян после развода

Журналисты рассказали о потенциальных женихах американской телезвезды и предпринимательницы Ким Кардашьян после ее развода с рэпером Канье Уэстом. Соответствующий материал публикует Page Six.

Как сообщает издание, в настоящий момент за Кардашьян ухаживает множество мужчин, среди которых члены королевской семьи, знаменитые актеры, спортсмены, а также бизнесмены-миллиардеры. По словам анонимного источника, потенциальные партнеры пытаются связаться со звездой через общих знакомых и людей, с которыми она когда-то работала.

«Некоторые пишут Ким в личные сообщения в Instagram!» — рассказал приближенный к ней собеседник. В то же время он отметил, что, несмотря на большое количество приглашений на свидания, Кардашьян «на данный момент никого не ищет».

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Согласно материалу, у предпринимательницы нет предпочтений в отношении профессиональной деятельности ее будущего возлюбленного. Наиболее важными качествами при выборе партнера телезвезда называет трудолюбие, чувство юмора и романтичность. «Он должен ценить семью и оказывать поддержку», — добавляет источник.

В феврале стало известно, что знаменитость подала на развод с рэпером Канье Уэстом после семи лет брака. Отмечается, что у пары есть брачный договор, который никто из них не оспаривает.

Вскоре журналисты раскрыли детали брачного договора супружеской пары. Согласно условиям, Кардашьян получит шесть миллионов долларов компенсации — по миллиону за каждый год, проведенный в браке. Помимо этого, она планирует стать единоличной владелицей семейного особняка Bel Air, а также оставить себе все полученные от бывшего мужа подарки.