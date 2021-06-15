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Корсет Ким Кардашьян с глубоким декольте подняли на смех в сети

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Фото: @kimkardashian

Американская предпринимательница Ким Кардашьян поделилась кадрами откровенной фотосессии и подверглась критике со стороны фанатов. Снимки и комментарии появились в ее Instagram-аккаунте.

На размещенных фото знаменитость позирует в кресле в зеленом костюме, состоящем из брюк и пиджака. Бизнесвумен также надела поверх штанов черный корсет бренда Luis De Javier, который оформлен глубоким декольте и принтом в виде пламени. Ее образ дополнил золотой чокер Lilith By Sita и макияж с широкими стрелками, выполненный визажистом Эш Холм (Ash Holm).

Подписчики не оценили новую серию снимков телезвезды и подняли ее на смех в комментариях под постом, который набрал почти четыре миллиона лайков. «Мне не нравится корсет из-за его нелепой нижней части», «Ким, что это вообще такое?», «По непонятной причине твое фото меня смешит», «Видимо, я не настолько крутой, потому что не понимаю, почему такой наряд считается модным», — высказывались поклонники.

В мае Ким Кардашьян снялась в купальнике рядом с 86-летней бабушкой и рассмешила фанатов. На фото телезвезда позирует в бикини черного цвета и крупных солнцезащитных очках. При этом пожилая бизнесвумен Мэри Джо Кэмпбелл сидит рядом с ней на стуле в светлых брюках, рубашке и соломенной шляпе.

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