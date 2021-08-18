Ким Кардашьян заподозрили в потере ягодиц

Фанаты заподозрили американскую телезвезду и предпринимательницу Ким Кардашьян в потере объема ягодиц. На соответствующий Instagram-пост и комментарии пользователей обратили внимание в Mirror.

На размещенных в соцсети снимках 40-летняя знаменитость стоит в полный рост боком к камере, позируя на фоне пальм с младшим сыном Псалмом на руках. Она одета в черный спортивный топ и облегающие легинсы. «Никогда раньше не встречала такой любви», — подписала она серию кадров, которая набрала четыре миллиона лайков.

Поклонники заметили уменьшение форм Кардашьян и написали об этом в комментариях. «Что случилось с твоими ягодицами, Ким? Они стали... Меньше?», «Где ты оставила свои знаменитые формы?», «Ким Кардашьян похудела!» — писали они.

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В беседе с изданием лондонский пластический хирург Марк Хо-Эсджо (Mark Ho-Asjoe) также указал на изменение фигуры телезвезды. «По сравнению с более ранними снимками, сейчас верхняя часть ягодиц Ким выглядят пустой. Оттуда явно что-то извлекли», — заявил эксперт. Он предположил, что Ким Кардашьян удалила импланты из бедер или перенесла липосакцию.

Сама телезвезда пока не ответила на вопросы о переменах во внешности.

В июле пользователи сети пристыдили Ким Кардашьян за откровенную одежду во время визита в Ватикан. Знаменитость приехала в резиденцию Папы Римского, куда в качестве наряда выбрала облегающее белое платье из кружева с оголенными плечами, а также вырезами на спине и бедрах. Согласно правилам дресс-кода, посетителям запрещено появляться в ватиканском комплексе в топах без рукавов или с декольте, а также шортах и юбках длиной выше колен.