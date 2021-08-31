Новый альбом Канье Уэста побил мировые рекорды музыкальных стриминг-сервисов

Новый альбом американского рэпера Канье Уэста Donda, релиз которого состоялся 29 августа, поставил сразу несколько мировых рекордов на музыкальных стриминг-сервисах. Об этом сообщает издание Variety.

Пластинка достигла первого места в чарте лучших альбомов платформы Apple Music в 152 странах, где поддерживается сервис. Отмечается также, что 19 песен из Donda вошли в первую двадцатку списка Apple Music Daily Top 100 Global Song. В сам топ-100 попали все 27 треков с нового релиза.

Как добавляет Variety со ссылкой на Apple, новая пластинка Уэста побила рекорд 2021 года по количеству просмотров страницы альбома и исполнителя за один день, а также стала третьим самым проигрываемым музыкальным произведением в первый день выпуска на Apple Music. Кроме того, Donda стала самым прослушиваемым релизом за одни сутки в 2021 году в Spotify. Ранее этот рекорд принадлежал поп-певице Оливии Родриго с ее дебютом Sour.

В воскресенье, 29 августа, компания Universal Music издала десятый студийный альбом американского рэпера Канье Уэста Donda. Уэст обвинил лейбл в том, что они выпустили пластинку без его ведома и согласия. Ранее на стриминг-платформе Apple Music в качестве даты релиза Donda значилось 3 сентября. Впервые Уэст анонсировал свой новый студийный альбом летом 2020 года.

В преддверии выпуска Donda хип-хоп-артист организовал три мероприятия с живой презентацией альбома. Последняя вечеринка, на которой присутствовала экс-супруга рэпера Ким Кардашьян в свадебном платье, состоялась 27 августа в Чикаго. После нее, по словам менеджера исполнителя, пластинка должна была быть доступна для прослушивания, однако этого не произошло.