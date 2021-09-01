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Канье Уэст намекнул на совместный бизнес с дизайнером и украл его логотип

Бренд Infinity G8ds обвинил Канье Уэста в краже дизайна логотипа для мерча альбома Donda
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Фото: @randyrichh

Американский рэпер Канье Уэст намекнул на совместный бизнес дизайнеру бренда Infinity G8ds и впоследствии украл его логотип. Об этом сообщает Insider.

Известно, что музыкант выпустил альбом Donda 29 августа, предварительно устроив четыре предпрослушивания новых треков. На одном из концертов, который проходил на стадионе Mercedes-Benz в Атланте, исполнитель продавал мерч — лонгсливы стоимостью 100 долларов (7305 рублей). На одежду были нанесены название нового альбома, дата концерта и символ Звезды Давида.

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Креативный директор Infinity G8ds Рэнди Докинз (Randy Dawkins) заявил, что Уэст украл у него эскиз логотипа, предварительно немного изменив рисунок: на лонгсливах рэпера отсутствует знак бесконечности. Дизайнер объяснил, что в начале июля личный повар исполнителя Уилли Уоллес (Willie Wallace) попросил у него прислать несколько вещей марки для демонстрации Уэсту. По словам Докинза, после этого он связался с рэпером по телефону и тот пригласил его на встречу.

«Мы общались на отвлеченные темы, он просто расспрашивал о нашем производстве. Канье говорил, что хотел бы иметь с нами общий бизнес, и в конце встречи пообещал связаться со мной, чтобы обсудить детали дальнейшего сотрудничества, но так и не перезвонил, — рассказал Докинз. — Через несколько дней я увидел, что наш логотип напечатан на его мерче».

Команда Infinity G8ds раскритиковала поступок Уэста, опубликовав разоблачающие посты в соцсетях, после чего с ними связался менеджер рэпера. Отмечается, что стороны пока не пришли к соглашению. «Я разочарован его поведением», — заключил основатель бренда.

В воскресенье, 29 августа, компания Universal Music издала десятый студийный альбом американского рэпера Канье Уэста Donda. Музыкант обвинил лейбл в том, что они выпустили пластинку без его ведома и согласия.

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