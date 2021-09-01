Рэпер Soulja Boy вызвал Канье Уэста на боксерский поединок

Американский рэпер Soulja Boy (настоящее имя — ДеАндре Уэй) вызвал Канье Уэста на боксерский поединок. Об этом сообщает TMZ.

Отмечается, что ранее Уэй угрожал Уэсту в соцсетях, заявив, что готов избить его за то, что последний вырезал куплет Soulja Boy из песни Remote Control из нового альбома Уэста Donda. Вскоре Уэй предложил своему коллеге решить вопрос на ринге.

«Это просто я развлекаюсь, понимаешь, о чем я говорю? Мы не враждуем, чувак», — сказал 31-летний Уэй репортерам TMZ. Он подчеркнул, что бой двух знаменитых хип-хоп-артистов мог бы стать боксерским поединком века. По его словам, оба рэпера могли бы заработать на этом от 100 до 200 миллионов долларов.

В январе этого года стало известно, что бывшая ассистентка рэпера Soulja Boy подала на него в суд. Женщина, не ставшая раскрывать свое имя, обвинила исполнителя в насилии и угрозах убийством.