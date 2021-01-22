Экс-ассистентка рэпера Soulja Boy обвинила его в насилии и угрозах убийством

Бывшая ассистентка американского рэпера Soulja Boy (настоящее имя — ДеАндре Уэй) подала на него в суд. Об этом сообщает Pitchfork.

Женщина, не ставшая раскрывать свое имя, обвинила музыканта в насилии и угрозах убийством. Она рассказала, что начала сотрудничать с хип-хоп-исполнителем в 2018 году. В иске утверждается, что ей обещали платить 500 долларов в неделю, но эти деньги она так и не получила, несмотря на то, что работала по 20 часов в день. Вскоре после начала работы артист начал присылать подчиненной фотографии эротического содержания, после чего между ними завязались романтические отношения.

Предполагаемая жертва Soulja Boy рассказала, что в 2019-м он начал прибегать к физическому и эмоциональному насилию. После одной из ссор артист якобы запер ее в комнате на три дня и несколько раз изнасиловал. После этого конфликта он сказал: «Мне стоило тебя убить».

По словам ассистентки, после одного из нападений в 2020-м году она потеряла сознание и очнулась на лужайке возле дома артиста. Она сбежала, однако позже вернулась за вещами, но Soulja Boy отказался их отдавать.

Представитель рэпера отрицает все обвинения. Он утверждает, что его клиент никогда бы не поднял руку на женщину.

В 2019-м году сообщалось, что ДеАндре Уэй подозревается в похищении человека. Его знакомая Кайла заявила, что музыкант отвел ее в гараж и привязал к стулу электрошнуром, а освободил лишь через шесть часов.