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Рэперы обвинили Ариану Гранде в плагиате

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Хип-хоп-исполнители Soulja Boy и 2 Chainz обвинили американскую певицу Ариану Гранде в плагиате. Об этом сообщает Fox News.

Soulja Boy в Twitter написал, что Гранде «украла слова» из его песни Pretty Boy Swag в своем треке 7 Rings. «Отдай мне должное. Точка», — написал артист.

Рэпер из Атланты 2 Chainz в Instagram указал на схожесть клипа на эту песню с его собственным видео Door Swanging. «Пытаюсь понять, должен ли я поступить как Big Draco (еще один псевдоним Soulja Boy — прим. «Ленты.ру»). Напишите мне в комментариях», — заявил рэпер.

Отмечается, что рэп-исполнительница Princess Nokia также обвинила Гранде в плагиате, подчеркнув сходство ее песни Mine с треком 7 Rings. Кроме того, пользователи Twitter уличили певицу итало-американского происхождения в «присваивании черной культуры» за использование афроамериканского английского языка и автозагара.

В декабре 2018 года клип Гранде thank u, next побил рекорды популярности на YouTube. За сутки он набрал 64 миллиона просмотров и попал в топ трендов сервиса более чем в 100 странах, включая Россию. Первый миллион видео набрало за 35 минут.

7 ноября 2018 года 25-летняя Гранде стала женщиной года по версии музыкального журнала Billboard. Критики присвоили ей это звание за заслуги в музыкальной индустрии.

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