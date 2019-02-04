Рэпер Soulja Boy связал женщину в гараже и оставил на шесть часов

Хип-хоп-исполнитель ДеАндре Уэй, более известный как Soulja Boy, подозревается в похищении человека. Об этом сообщает сайт TMZ в понедельник, 4 февраля.

По данным источников портала, 1 февраля в дом музыканта в городе Агура-Хиллз приехала его подруга Кайла. У нее случился конфликт с рэпером и с его ассистентом. По словам девушки, после ссоры Soulja Boy начал избивать ее, а затем отвел в гараж и привязал к стулу электрическим удлинителем.

Отмечается, что жертву освободили через шесть часов. После инцидента она сообщила о произошедшем полицейским и обратилась за медицинской помощью. Кайла утверждает, что получила сотрясение мозга и перелом трех ребер.

Исполнитель никак не прокомментировал ситуацию. Его менеджер назвал обвинения ложными, объяснив это тем, что музыкант всегда звонит ему, когда сталкивается с проблемами.

В 2017 году Soulja Boy назначили пять лет испытательного срока за незаконное хранение оружия.

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